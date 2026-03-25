mercoledì, Marzo 25, 2026
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Guerra Ucraina, drone russo colpisce centrale elettrica in Estonia. 

Il Faro
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Un drone russo è entrato nello spazio aereo dell’Estonia e ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere , nella contea di Ida-Viru, nelle prime ore di oggi. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente e le infrastrutture elettriche non hanno subito danni. L’Ucraina ha gravemente danneggiato le infrastrutture energetiche della città russa di Belgorod. Donald Trump ha detto che vorrebbe che Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin trovassero un accordo sulla pace prima delle elezioni di midterm di novembre

https://tg24.sky.it/mondo/2026/03/25/guerra-ucraina-russia-ultime-notizie-diretta

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