Morto in un inferno di lamiere sulla A4: la vittima è un giovane di 36 anni

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È un 36enne originario dell’Est Europa il camionista che ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto oggi – mercoledì 25 marzo – lungo l’autostrada A4, dove lo scontro tra due tir ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Milano.

Il sinistro si è verificato verso le 8.20 nel tratto compreso tra Palazzolo e Seriate, all’altezza del chilometro 184+700 (nei pressi di Bolgare). Nell’impatto tra i due mezzi pesanti il 36enne è deceduto sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.