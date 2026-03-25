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Stoccarda (DEU), doppia medaglia per Tommaso Brugnami al DTB Pokal di Ginnastica artistica

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VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolto a Stoccarda (DEU) dal 19 al 22 marzo il DTB Pokal, importante appuntamento internazionale di Ginnastica Artistica.

Ottima prova per Tommaso Brugnami, atleta in prova del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, che ha conquistato l’argento nella specialità del volteggio e il bronzo nella prova a squadre.    

Nel volteggio il giovane portacolori dei Vigili del Fuoco, nonostante una caduta nel secondo salto, il Kasamatsu con due avvitamenti da 12.800, è riuscito comunque a firmare una prestazione di carattere – grazie allo Yurchenko con due e mezzo da 14.433 – con una media di 13.616 che gli è valso l’argento alle spalle dell’ucraino Nazar Chepurnyi, oro con 14.666, e davanti allo statunitense Kameron Nelson, bronzo con 13.599.

Nella prova a squadre Brugnami,  in team con Yumin Abbadini (Aeronautica Militare), Edoardo De Rosa (Ginnastica Gioy), Niccolò Vannucchi (Gymnastic Romagna Team) e Riccardo Villa (Pro Carate), con il punteggio totale sui sei attrezzi di 243.150, ha conquistato la medaglia di bronzo dietro le compagini di Stati Uniti e Giappone.

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