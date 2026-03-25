Un gruppo di ragazzi con Sindrome di Down incontrano i Vigili del fuoco di Verona.

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VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, celebrata sabato 21 marzo scorso, un gruppo di ragazzi con Sindrome di Down ha fatto visita al Comando dei Vigili del fuoco di Verona.

L’incontro è stato organizzato con la collaborazione del Motoclub VVF Italia – sezione di Verona, che da tempo supporta l’associazione AGbD Associazione Sindrome di Down Onlus. Durante la visita, avvenuta nella giornata di domenica 22 marzo, il personale del Comando ha avuto l’opportunità di interagire con il numeroso e brillante gruppo di amici, incuriosito da mezzi ed attrezzature.

Grande attenzione è stata posta alla qualità della relazione, garantendo sempre una comunicazione positiva, evitando di alzare la voce e mantenendo la calma, per evitare di trasmettere agitazione ed ansia.

Qualcuno si è sentito un po’ Vigile del fuoco quando ha anche potuto erogare acqua con una lancia antincendio.

Per tutti è stato un momento favorevole alla conoscenza reciproca e alla crescita individuale e professionale.