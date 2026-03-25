VIDEO – Esplosione alla raffineria Valero a Port Arthur, in Texas, nel sud degli Stati Uniti.

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Washington, 24 marzo (SANA) Un’esplosione ha colpito la raffineria di petrolio Valero a Port Arthur, in Texas , nel sud degli Stati Uniti , nella tarda serata di lunedì, hanno riferito le autorità.

In una dichiarazione riportata dall’Agence France-Presse ( AFP ), i funzionari della raffineria hanno affermato che un incendio è scoppiato in un’unità di lavorazione della Valero a Port Arthur, aggiungendo che sono in corso le operazioni per garantire la sicurezza di tutti i dipendenti.

Le autorità di gestione delle emergenze di Port Arthur hanno esortato i residenti che vivono vicino alla raffineria a rimanere in casa per precauzione, mentre i media locali hanno segnalato fiamme e una colonna di fumo che si levavano dall’impianto.

Secondo il sito web di Valero, la raffineria impiega circa 800 lavoratori e può processare circa 435.000 barili al giorno di petrolio greggio pesante ad alto contenuto di zolfo.

https://sana.sy/en/international/2305018