Bulgarograsso, tetto in fiamme. Cinque squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo

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VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi a partire dalle 12.50 a Bulgarograsso in via Per Appiano per segnalazione incendio tetto. Cinque squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando di Como e distaccamenti di Appiano e Lomazzo sono intervenute per lo spegnimento dell’incendio che ha interessato circa cento metri quadrati di tetto di fabbricato di civile abitazione con danni al sottotetto.

Non si segnalano persone coinvolte. In relazione all’acqua utilizzata per lo spegnimento si è reso necessario interdire l’utilizzo di alcuni locali degli appartamenti sottostanti fino al completamento delle verifiche di sicurezza. Sette persone residenti trovavano alloggio presso parenti