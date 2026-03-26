Grossa fuga di gas in paese, conduttura danneggiata durante la posa della fibra ottica: in azione i vigili del fuoco, più famiglie evacuate

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VICENZA. Momenti di apprensione nel pomeriggio di giovedì 26 marzo nel vicentino a Monticello Conte Otto per una fuga di gas causata dalla rottura di una conduttura: in azione i vigili del fuoco, evacuate nove famiglie.

L’allarme è scattato poco dopo le 15 in Via Roi, dove erano in corso alcuni lavori per la posa della fibra ottica: nel corso delle operazioni una conduttura è stata danneggiata e gli operai della ditta hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che hanno accertato un’abbondate fuga di gas: è quindi scattata l’evacuazione dell’area, con i pompieri che hanno chiuso il tratto stradale e messo in sicurezza l’area.

Le operazioni sono tuttora in corso, con gli operai comunali al lavoro per riportare la situazione alla normalità. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/grossa-fuga-di-gas-in-paese-conduttura-danneggiata-durante-la-posa-della-fibra-ottica-in-azione-i-vigili-del-fuoco-piu-famiglie-evacuate