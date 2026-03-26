Incendio all’ospedale “Cannizzaro”, Vigili del Fuoco: “Cause ancora in fase di accertamento”

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VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti presso l’Ospedale Cannizzaro a seguito di un incendio che ha interessato principalmente i locali tecnici dell’8° piano e il 7° piano, dove si trova il reparto grandi ustioni del blocco F3.

La Sala Operativa Provinciale ha disposto l’invio sul posto di una prima squadra, un’autobotte di rincalzo e un’autoscala.

Giunti sul luogo, gli operatori hanno immediatamente verificato l’assenza di pazienti all’interno dei reparti interessati e hanno provveduto a circoscrivere le fiamme, originate da un vano tecnico verticale situato tra il settimo e l’ottavo piano, dove sono presenti condotte di gas medicali e impianti di climatizzazione.

Successivamente, sono stati controllati i reparti dei piani coinvolti. A scopo precauzionale venivano evacuati alcuni piani e tra le persone evacuate vi erano 9 deambulanti e 5 allettati, con la collaborazione del personale sanitario e della Polizia di Stato.

Sul posto è intervenuto anche personale specializzato NBCR dei Vigili del Fuoco, che ha effettuato verifiche strumentali, comprese quelle sui gas di combustione. Presente inoltre il funzionario di guardia.

L’evento ha provocato apprensione ma non sono state segnalate persone coinvolte. Le operazioni di messa in sicurezza sono tuttora in corso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento