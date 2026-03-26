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Nuovo Teatro S. Paolo: Belli Corti alla IX^ edizione

Il Faro
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Nuovo Teatro San Paolo ormai rinnovato da qualche anno, continua a distinguersi a Roma per i suoi laboratori e rappresentazioni che vedono, in particolare giovani, salire sul palco ed aprirsi ad un futuro di successi nell’ambito della recitazione ed anche della scrittura. 
Il fine settimana del 21 e 22 febbraio 2026 ha visto la conclusione di Belli Corti, Concorso di drammaturgia contemporanea giunto alla 9° edizione.

Tra i premiati della sezione MONOLOGHI:– Premio del pubblico: “Specchio riflesso” di Leonardo Lempi- Menzione speciale interpretazione maschile: Fabrizio Cristofanilli per “Specchio Riflesso” di Leonardo Lempi che ha riscosso un grande successo nel pubblico intervenuto in sala alla finale. Un riconoscimento che il giornale “Il Faro” presente ha condiviso pienamente!

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