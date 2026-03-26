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Il Consiglio regionale nella seduta di martedì ha approvato – con il testo emendato in sede di discussione in Aula – all’unanimità una mozione a firma dei consiglieri Gravina e Primiani, avente ad oggetto: “Conseguenze a carico della salute dei Vigili del Fuoco e altre categorie di lavoratori a rischio per esposizione a sostanze perfluoroalchiliche contenute nei DPI e nei liquidi schiumogeni: necessità di attivazione di specifico biomonitoraggio”.

Ha illustrato all’Aula la proposta di atto di indirizzo il primo firmatario, Gravina, è seguito l’intervento del sottosegretario alla Presidenza della Giunta Niro.

Con la mozione approvata l’Assemblea impegna il Presidente della Regione a:

– intervenire presso gli organi competenti affinché venga previsto un biomonitoraggio di esami specifici, su base volontaria, sui livelli di Pfas estesi a più molecole possibili nell’organismo dei Vigili del Fuoco professionisti e volontari anche in quiescenza e altre categorie di lavoratori esposti a tali rischi professionali;

– attivarsi presso il ministero affinché i suddetti biomonitoraggi vengano inclusi all’interno del perimetro previsto dalle visite periodiche previste dalla medicina del lavoro;

– avviare tutte le azioni di propria competenza che consentano il riconoscimento dei parametri INAIL al fine di garantire ai vigili del fuoco lo status di categoria di lavoratori sottoposti ad impieghi altamente e particolarmente usurante e invalidante.

https://www.molisetabloid.it/2026/03/25/salute-vigili-del-fuoco-approvata-mozione-su-biomonitoraggio/