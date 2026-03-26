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Scontro tra due auto, una esce di strada e si cappotta: madre e figlio in ospedale

Il Faro
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Un incidente stradale si è verificato oggi, giovedì 26 marzo, a Castelnuovo del Garda. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto e due persone sono finite in ospedale.

La chiamata con la richiesta di intervento è arrivata intorno alle 8 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Castelnuovo del Garda e i soccorritori del 118 con l’ambulanza. Cause ed esatta dinamica dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Dalle informazioni trapelate sul posto pare che una Cinquecento condotta da una donna stesse viaggiando su via Brennero in direzione Castelnuovo del Garda quando un’Opel Mokka, con a bordo una coppia, si è immessa da via Trento sulla Sp27, in direzione Sandrà.

https://www.larena.it/territorio-veronese/garda-baldo/incidente-auto-cappottata-castelnuovo-due-feriti-1.12967426?

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