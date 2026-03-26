Simone Bacchiega si schianta al suolo col paracadute e muore sotto gli occhi degli amici: il salto da 4mila metri e la virata fatale

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Il paracadutista Simone Bacchiega, di 51 anni, nativo di Casalmaggiore e residente a Cremona, è deceduto precipitando durante una virata a circa 40 metri dal suolo al campo di volo di Is Paulis, a Serdiana, in provincia Cagliari.

Bacchiega, detto Cimo, di professione artigiano, padre di due figli, appassionato di boxe, era arrivato da poco all’aeroporto insieme ad altri amici da Cremona ed era considerato un esperto, con 600 voli all’attivo. Le sue condizioni dopo la caduta sono subito apparse critiche; inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, anche con l’utilizzo del defibrillatore.

Secondo una prima ricostruzione, il 51enne si sarebbe lanciato da un’altezza di circa quattromila metri. Durante le fasi finali della discesa, arrivato a poche decine di metri dal suolo, avrebbe effettuato un’improvvisa virata. Manovra che avrebbe causato un’anomalia nella traiettoria di volo, facendogli perdere il controllo e facendolo precipitare a terra.

https://www.cremonaoggi.it/2026/03/25/precipita-col-paracadute-in-sardegna-muore-il-cremonese-simone-bacchiega