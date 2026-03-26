Tragedia in stazione: ragazzino investito da un treno mentre attraversava i binari

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Tragedia a Santa Paloomba, dove poco dopo le 13 di giovedì 26 marzo si è verificato un investimento ferroviario in stazione. Sono state interrotte le linee ferroviarie Napoli – Roma (via Formia) e viceversa. Sembrerebbe da una prima ricostruzione che un ragazzo con una bicicletta o un monopattino stesse attraversando i binari quando il treno in transito lo ha preso ferendolo gravemente. Sul posto 118, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco.

Trenitalia in una nota: «La circolazione è sospesa a Pomezia per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi».

CORRIERE ADRIATICO