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VIDEO – Incendio nell’ex fabbrica di Bagnoregio, allerta nube tossica: zona rossa per 2 chilometri

Il Faro
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È allerta nube tossica dopo il vasto incendio divampato nell’ex stabilimento Alta di Bagnoregio. Vigili del fuoco al lavoro fino alla notte tra il 23 e il 24 marzo all’interno della fabbrica industriale dismessa, che trattava e produceva materiale plastico, in località Capraccia, lungo la strada Umbro Casentinese.

Le fiamme sarebbero partite dal tetto del capannone, dove erano in corso lavori di sostituzione del materiale in amianto con nuovi pannelli fotovoltaici. In particolare, da della guaina in posa. La prima ipotesi è che un incidente durante le operazioni di smaltimento della vecchia copertura possa aver innescato, per cause ancora da appurare, il rogo che ha provocato una densa nube di fumo nero, visibile a chilometri di distanza e che ha fatto scattare l’allerta per possibili emissioni nocive. Ogni tipo di ricostruzione, comunque, è ancora in fase di accertamento.

https://www.viterbotoday.it/cronaca/incendio-bagnoregio-aggiornamenti-24-marzo-2026.html
© ViterboToday

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