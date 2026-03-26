giovedì, Marzo 26, 2026
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

VIDEO – Incendio “Unified Fire” nella contea di Valencia

Il Faro
Spread the love

CONTEA DI VALENCIA, NM – Le squadre hanno lavorato tutta la notte per rafforzare le linee di contenimento nella zona boschiva e l’incendio è rimasto entro i limiti inizialmente stabiliti dal turno di notte.

Secondo i funzionari dei vigili del fuoco, mercoledì mattina l’incendio si stava propagando lentamente e covava sotto la cenere, e si prevedeva che l’attività sarebbe aumentata con l’aumento delle temperature.

Le autorità hanno dichiarato che gli ordini di evacuazione sono stati revocati, le strade sono riaperte e l’energia elettrica è stata ripristinata. Hanno inoltre precisato che la PNM potrebbe interrompere nuovamente l’erogazione di energia elettrica su richiesta dei vigili del fuoco, al fine di proteggere le squadre di soccorso e la popolazione.

Il centro ricreativo di Belen continua a funzionare come rifugio di emergenza in caso di necessità.

I vigili del fuoco sottolineano che le case vicine non sono direttamente minacciate dall’incendio stesso, ma potrebbero comunque essere in pericolo a causa di focolai secondari alimentati dal vento.

https://www.kob.com/new-mexico/fire-crews-give-update-on-unified-fire-in-valencia-county

Potrebbe anche interessarti

Favoriti dalle alte temperature sono numerosi i fronti di fiamma degli incendi boschivi che da giorni interessano gran parte del territorio calabrese.

Il Faro

Incendio in un’azienda che lavora metalli

Il Faro

Schemi di provvedimenti in materia di distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *