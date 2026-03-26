VIDEO – Incendio “Unified Fire” nella contea di Valencia

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CONTEA DI VALENCIA, NM – Le squadre hanno lavorato tutta la notte per rafforzare le linee di contenimento nella zona boschiva e l’incendio è rimasto entro i limiti inizialmente stabiliti dal turno di notte.

Secondo i funzionari dei vigili del fuoco, mercoledì mattina l’incendio si stava propagando lentamente e covava sotto la cenere, e si prevedeva che l’attività sarebbe aumentata con l’aumento delle temperature.

Le autorità hanno dichiarato che gli ordini di evacuazione sono stati revocati, le strade sono riaperte e l’energia elettrica è stata ripristinata. Hanno inoltre precisato che la PNM potrebbe interrompere nuovamente l’erogazione di energia elettrica su richiesta dei vigili del fuoco, al fine di proteggere le squadre di soccorso e la popolazione.

Il centro ricreativo di Belen continua a funzionare come rifugio di emergenza in caso di necessità.

I vigili del fuoco sottolineano che le case vicine non sono direttamente minacciate dall’incendio stesso, ma potrebbero comunque essere in pericolo a causa di focolai secondari alimentati dal vento.

https://www.kob.com/new-mexico/fire-crews-give-update-on-unified-fire-in-valencia-county