venerdì, Marzo 27, 2026
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VIDEO – La discoteca Love Machine di Melbourne è stata distrutta da un incendio nelle prime ore del mattino.

Il Faro
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Un noto locale notturno di Melbourne è stato distrutto da un incendio di origine sospetta che ha devastato l’edificio nelle prime ore di giovedì mattina.

Il locale Love Machine, all’angolo tra Chapel Street e Commercial Road a Prahran, è stato completamente avvolto dalle fiamme intorno alle 2 del mattino. La polizia, che pattuglia la zona ogni notte, ha scoperto l’incendio

Si ritiene che un’auto sia stata usata per sfondare la porta d’ingresso del locale, prima che del liquido infiammabile venisse sparso all’interno e appiccato il fuoco.

https://7news.com.au/news/melbourne-nightclub-love-machine-set-alight-in-early-morning-fire–c-22049076

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