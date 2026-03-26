venerdì, Marzo 27, 2026
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Vigili del fuoco

VIDEO – Maltempo in Emilia Romagna – da stanotte 500 interventi dei Vigili del fuoco

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

Da stanotte i comandi dei vigili del fuoco dell’Emilia Romagna sono impegnati per far fronte all’ondata di maltempo che sta colpendo la regione con vento forte e neve in quota.
Al momento sono stati effettuati, dalla mezzanotte di oggi, 500 interventi di soccorso connessi al maltempo: la maggior parte di questi tra le province di Ferrara, Forlì Cesena e Ravenna.
Le operazioni riguardano principalmente la rimozione di alberi caduti che ostruiscono la circolazione e la messa in sicurezza di elementi pericolanti divelti dalle raffiche di vento
Sulla fascia appenninica, da Pavullo nel Frignano (MO) fino a Bagno di Romagna (FC), le squadre sono impegnate nell’assistenza ad automobilisti rimasti bloccati a causa della neve.
Nel forlivese i vigili del fuoco sono intervenuti a Meldola per soccorrere una persona colpita da una tenda divelta dal vento

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