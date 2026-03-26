VIDEO – Esplosione in una casa di Mississauga ha provocato un morto- inquilini in fuga descrivono un forte boato

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Una persona è stata trovata morta all’interno di un’abitazione a Mississauga, completamente distrutta da un incendio.

Le autorità hanno diffuso la notizia nel tardo pomeriggio di martedì, precisando che l’Ufficio del medico legale capo indagherà sulle cause del decesso, mentre l’Ufficio del Maresciallo dei Vigili del Fuoco dell’Ontario si occuperà di determinare l’origine, le cause e le circostanze dell’incendio.

La polizia regionale di Peel (PRP), nel frattempo, darà seguito alle indagini qualora emergessero elementi di criminalità.

“Quello che posso dire ora è che abbiamo identificato le persone che avrebbero dovuto trovarsi nella residenza. Al momento sono fuori dal Paese”, ha dichiarato l’agente Tyler Bell nella prima serata di martedì.

“Quindi, ora ci troviamo di fronte al difficile compito di cercare di accertare chi sia l’individuo in questione.”

https://www.ctvnews.ca/toronto/article/no-injuries-after-fire-tears-through-home-in-mississauga