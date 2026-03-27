Concorso Capo Squadra specialisti nautici e sommozzatori, decorrenze dal 2021 al 2025 – Approvazione della graduatoria per l’ammissione al corso e circolare scelta sede.
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA SUCCESSIVA AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA CIRCOLARE RECANTE LE MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SEDE DI ASSEGNAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE INTERNA, PER
TITOLI E SUPERAMENTO DI UN SUCCESSIVO CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER LA COPERTURA DI N.72 POSTI COMPLESSIVI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI NAUTICO DI MACCHINA CAPO SQUADRA , N. 58 POSTI COMPLESSIVI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI NAUTICO DI COPERTA CAPO SQUADRA E N. 66 POSTI COMPLESSIVI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI SOMMOZZATORE CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
DECORRENZA 1° GENNAIO 2021, 1° GENNAIO 2022, 1° GENNAIO 2023, 1° GENNAIO 2024 E 1° GENNAIO 2025.
ALL.:
https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/03/Avviso.pdf