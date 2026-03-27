Ecuador, scontro tra due piccoli aerei: almeno un morto

Spread the love

(LaPresse) Giovedì in Ecuador, in una zona rurale della costa centrale, due piccoli aerei si sono scontrati mentre erano in volo, causando la morte di almeno una persona a bordo.

Resta per il momento impreciso il numero dei feriti, così come è ancora da chiarire la causa alla base dell’incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell’emergenza a Pueblo Viejo; le immagini mostrano i resti dei due velivoli avvolti dalle fiamme in un campo e colonne di denso fumo nero levarsi in ari