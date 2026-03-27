venerdì, Marzo 27, 2026
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Ecuador, scontro tra due piccoli aerei: almeno un morto

Il Faro
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(LaPresse) Giovedì in Ecuador, in una zona rurale della costa centrale, due piccoli aerei si sono scontrati mentre erano in volo, causando la morte di almeno una persona a bordo.

Resta per il momento impreciso il numero dei feriti, così come è ancora da chiarire la causa alla base dell’incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell’emergenza a Pueblo Viejo; le immagini mostrano i resti dei due velivoli avvolti dalle fiamme in un campo e colonne di denso fumo nero levarsi in ari

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