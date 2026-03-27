Incendio a Cava Grado. Intervento dei Vigili del Fuoco
Attimi di apprensione a Cava Grado, nella zona di Sant’Angelo, dove è divampato un incendio di sterpaglia. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, attualmente ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Le fiamme, alimentate dalle sterpaglie, hanno reso necessario un intervento rapido per evitare che il rogo si estendesse ad aree circostanti. Al momento non si segnalano danni a persone o abitazioni, ma la situazione è in continuo monitoraggio.
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