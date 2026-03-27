venerdì, Marzo 27, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio a Cava Grado. Intervento dei Vigili del Fuoco

Il Faro
Spread the love

Attimi di apprensione a Cava Grado, nella zona di Sant’Angelo, dove è divampato un incendio di sterpaglia. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, attualmente ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le fiamme, alimentate dalle sterpaglie, hanno reso necessario un intervento rapido per evitare che il rogo si estendesse ad aree circostanti. Al momento non si segnalano danni a persone o abitazioni, ma la situazione è in continuo monitoraggio.

https://www.teleischia.com/incendio-a-cava-grado-intervento-dei-vigili-del-fuoco/

Potrebbe anche interessarti

Ascoli Piceno, uomo scivola in un dirupo per venti metri

Il Faro

Vigile del fuoco cade mentre rimuove un nido di vespe su una casa a Sarnonico

Il Faro

Video – Incendio di un furgone che trasportava gasolio

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *