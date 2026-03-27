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Ennesima notte di fuoco a Roma. Un incendio ha distrutto tre auto a Centocelle, in via delle Palme. Le fiamme sono scoppiate nella notte tra il 25 e il 26 marzo. Sul posto i vigili del fuoco che, allertati dai residenti, hanno spento il rogo. I proprietari delle vetture sono stati sentiti dalle forze dell’ordine.

Al momento non si esclude nessuna pista, il tutto in attesa della relazione dei pompieri. Nel frattempo nei gruppi di quartiere, tra i residenti, è stata lanciata l’idea di fare una class action tutte le macchine coinvolte, anche quelle danneggiate nelle notti precedenti a causa di furti.

Incendio a Centocelle, tre auto distrutte dalle fiamme