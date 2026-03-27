La VI edizione di LAZIOSound: il contest per gli artisti emergenti della Regione Lazio – Aperte le iscrizioni

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Le categorie in gara:

JAZZ (Jazz, Swing, Nusoul, Funk, Soul, Fusion); URBAN (Rap, R&B, Trap, Urban); CANTAUTORATO (Indie, Pop, Rock, Folk); CLASSICA (Composizione, Classica, Contemporanea, Strumentale ed altre evoluzioni sonore); ELETTRONICA (Elettronica, Dance, Clubbing) e INTERPRETI.

IN GIURIA:

Paolo Vita, Sergio Cammariere, Maurizio Fabrizio, Gianni Testa, Enzo Campagnoli, Federica Gentile, Briga, Giorgiana Cristalli, Lela Xein, Luciano Linzi, Stefano Di Battista, Andrea Esu e Domenico Turi

Inizia il conto alla rovescia per la VI^ edizione di LAZIOSound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio nato per supportare i giovani nel trasformare la passione musicale in una professione, sotto la direzione artistica di Paolo Vita. Grande novità: nasce la categoria “interpreti”, per gli artisti non autori che hanno la passione di cantare brani, interpretandoli in modo originale. LAZIOSound è un format ideato per dare un’iniezione di energia nel panorama musicale italiano: un importante contest live e digitale, un format di 6 concerti nei territori della Regione Lazio e la tappa finale in cui gli artisti avranno la possibilità di esibirsi dal vivo assieme a tante special guest, oltre a contendersi la vittoria. Un network tra le più importanti realtà musicali regionali e nazionali, che da anni si occupa di creare opportunità e proporre giovani talenti italiani al mercato discografico e radiofonico nazionale.

Grazie al sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento alle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e della Regione Lazio – Assessorato Regionale alla Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile, con la collaborazione di LAZIOcrea e di ATCL_Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, verranno forniti agli artisti in gara, ai talenti emergenti di tutto il territorio regionale, gli strumenti essenziali per valorizzare.

“Con Lazio Sound 2026 rafforziamo un investimento strutturale della Regione Lazio sui giovani e sulla filiera musicale. Non si tratta solo di un contest – ha commentato Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia della Regione Lazio – ma di una politica culturale che punta a creare opportunità concrete, accompagnare i talenti. Vogliamo che Lazio Sound diventi sempre di più un punto di riferimento, per i giovani artisti del nostro territorio”.

Le iscrizioni a LAZIOSound sono aperte fino al 15 aprile 2026: tutti i giovani musicisti emergenti under 35 residenti o domiciliati nella Regione Lazio avranno la grande opportunità di partecipare attraverso laziosound.regione.lazio.it. Nel caso di candidati minorenni, è disponibile nel form una sezione dedicata ai genitori (o chi ne fa le veci), necessaria per l’autorizzazione.

Compongono la giuria di qualità, incaricata di selezionare i 5 finalisti per ogni categoria, alcune figure di spicco del settore: il direttore artistico di LAZIOSound Paolo Vita, il cantautore Sergio Cammariere, il compositore, cantante e arrangiatore Maurizio Fabrizio, il vocal coach e produttore discografico Gianni Testa, il direttore d’orchestra Enzo Campagnoli, la conduttrice radiofonica Federica Gentile, il cantante e musicista Briga, la giornalista dell’agenzia Ansa Giorgiana Cristalli, la DJ Lela Xein, il direttore artistico della Casa Del Jazz Luciano Linzi, il musicista Stefano Di Battista, il produttore e direttore del Spring Attitude Festival Andrea Esu, e Domenico Turi, direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana.

La finalissima di LAZIOSound si svolgerà il 16 luglio al Castello di Santa Severa.

In palio il supporto alla produzione (realizzazione e registrazione di un singolo e di un videoclip professionale), alla promozione (consulenza di comunicazione, distribuzione digitale del singolo), alla distribuzione discografica e alla formazione di giovani artisti emergenti e delle loro opere attraverso la partecipazione gratuita a LAZIOSound CAMPUS – un incredibile corso di formazione pensato per comprendere i meccanismi del mercato musicale (scrittura di testi, arrangiamenti, booking, promozione, distribuzione, contrattualistica, diritti d’autore).

Ai 6 vincitori di ogni categoria verrà inoltre data l’occasione di esibirsi live in un importante evento regionale o italiano per il genere musicale di competenza, e durante la settimana del Festival di Sanremo 2027 all’evento LAZIOSound per CASA SANREMO.

Al vincitore assoluto sarà data l’opportunità di produrre un intero album, che sarà distribuito e promosso per due mesi. Inoltre, per la prima volta LAZIOSound garantisce al vincitore o alla vincitrice di partecipare di diritto come concorrente al San Marino Song Contest, che viaggia parallelamente a Sanremo e trasmesso sulle reti Rai.

Inoltre, LAZIOSound 2026 conferirà durante l’iter alcuni premi speciali, che saranno assegnati da Radio Rock, RDS Roma – RAM Power – RDS Soft.

“Il lavoro svolto nella scorsa edizione di LAZIOSound ci consente di alzare ulteriormente il livello del progetto. La sesta edizione – ha dichiarato Paolo Vita, Direttore artistico di LAZIOSound 2026 – offrirà opportunità ancora più strutturate, grazie a nuove collaborazioni prestigiose che rafforzano il valore artistico del contest. I partecipanti avranno accesso a vetrine ancora più importanti e a un supporto professionale qualificato che permettere ai giovani musicisti del Lazio di trasformare la passione per la musica in un mestiere”.

Le possibilità che verranno offerte a finalisti e vincitori saranno moltiplicate grazie alla partecipazione attiva di ATCL, RDS, Radio Rock 106.6, Spring Attitude, Accademia Filarmonica Romana, Casa del Jazz, MEI, Emy Show Group Italia, Daniele Mignardi Promopressagency e da questa edizione Rai Radio Tutta Italiana e No Name Radio (il canale radio della Rai a target 15-24).

Comunicazione: Daniele Mignardi Promopressagency – Tel. 06 32651758 r.a.- info@danielemignardi.it – Rif. Flavia Bernardini – flavia@danielemignardi.it – www.danielemignardi.it