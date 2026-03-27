venerdì, Marzo 27, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, oltre 140 interventi dei Vigili del fuoco

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

 Prosegue dalla giornata di ieri l’attività dei vigili del fuoco in tutta la regione a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio: oltre 140 gli interventi portati a termine soprattutto per tetti scoperchiati, alberi abbattuti e allagamenti. Le aree più colpite risultano le province di Udine e Pordenone, dove le squadre locali, supportate da rinforzi giunti anche da Trieste e Gorizia, hanno operato su oltre 100 richieste di soccorso.
Nel territorio di Gorizia si segnala una situazione di particolare criticità che ha reso necessaria l’evacuazione in via precauzionale di circa 20 persone a causa di un albero di grandi dimensioni reso instabile dal vento e che minacciava di abbattersi su alcune abitazioni.
A Pordenone fortunatamente la situazione appare in progressivo miglioramento, mentre a Udine le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in pieno svolgimento.
Il triestino è la zona dove la situazione è meno critica e dove si registrano una decina di interventi.

Potrebbe anche interessarti

Incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Il Faro

Convegno “Soccorso Pubblico e Protezione Civile – sinergie e prospettive di azione”. Roma, 23 Giugno 2021

Il Faro

Selezione per 12 posti specialista pilota di elicottero VVF del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *