Maltempo in Friuli Venezia Giulia, oltre 140 interventi dei Vigili del fuoco

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VIGILI DEL FUOCO

Prosegue dalla giornata di ieri l’attività dei vigili del fuoco in tutta la regione a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio: oltre 140 gli interventi portati a termine soprattutto per tetti scoperchiati, alberi abbattuti e allagamenti. Le aree più colpite risultano le province di Udine e Pordenone, dove le squadre locali, supportate da rinforzi giunti anche da Trieste e Gorizia, hanno operato su oltre 100 richieste di soccorso.

Nel territorio di Gorizia si segnala una situazione di particolare criticità che ha reso necessaria l’evacuazione in via precauzionale di circa 20 persone a causa di un albero di grandi dimensioni reso instabile dal vento e che minacciava di abbattersi su alcune abitazioni.

A Pordenone fortunatamente la situazione appare in progressivo miglioramento, mentre a Udine le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in pieno svolgimento.

Il triestino è la zona dove la situazione è meno critica e dove si registrano una decina di interventi.