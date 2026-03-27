Raid israeliano su Gaza: l’esplosione nel campo sfollati di Deir al-Balah

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lmeno una persona è stata uccisa e altre sono rimaste ferite nel raid che ha colpito Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali.

Le immagini ottenute da Reuters mostrano un’esplosione nei pressi di un’area di tende per sfollati: una densa colonna di fumo si alza dal punto dell’impatto mentre soccorritori e residenti accorrono. La deflagrazione ha prodotto un cratere di circa 20 metri, secondo testimoni oculari.

Il campo di Deir al-Balah accoglie migliaia di persone, molte delle quali provenienti da altre zone della Striscia.

https://www.rainews.it/video/2026/03/raid-israeliano-su-gaza-lesplosione-nel-campo-sfollati-di-deir-al-balah-fe45c8b0-f541-4a43-82ea-2f56f8b66805.html