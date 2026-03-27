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Paura nel primo pomeriggio lungo via Tiburtina nel quartiere di San Lorenzo a Roma, dove un albero di alto fusto è improvvisamente crollato coinvolgendo persone e auto in sosta. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.40 all’altezza del civico 56. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, allertate per il cedimento dell’albero. Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste coinvolte: entrambe hanno riportato ferite lievi e sono state assistite dal personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale.

https://www.fanpage.it/roma/roma-crolla-un-albero-su-via-tiburtina-a-san-lorenzo-due-feriti/

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