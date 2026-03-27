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Importante esercitazione antincendio oggi, 27 marzo, lungo la tratta marittima tra Palau e La Maddalena, a bordo del mototraghetto Santo Stefano. L’attività è stata organizzata dalla Guardia Costiera e dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari, a conclusione di una settimana di addestramento congiunto.

L’esercitazione ha simulato un principio di incendio a bordo durante la partenza delle ore 14 dal porto di Palau, attivando immediatamente tutte le procedure previste per le emergenze. Tra le operazioni svolte, anche la completa evacuazione di passeggeri e veicoli, in uno scenario realistico volto a testare la capacità di risposta delle squadre coinvolte.

Nel corso dell’attività è stata impiegata anche la motovedetta CP 307 della Guardia Costiera di Oristano, utilizzata per il trasferimento e il trasbordo dei Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di contenimento del rogo simulato.

Parallelamente, il personale della Capitaneria di Porto ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area portuale, mentre Polizia Locale e Protezione Civile hanno gestito la viabilità e i flussi di traffico, garantendo il regolare svolgimento dell’esercitazione.

L’obiettivo principale è stato quello di verificare l’efficacia delle procedure operative in caso di emergenza marittima, in un contesto particolarmente sensibile come quello dell’arcipelago.

https://www.cagliaripad.it/669434/simulazione-antincendio-sul-traghetto-palau-la-maddalena/