Tir precipita dal cavalcavia e si ribalta, conducente all’ospedale del Mare: sul posto i pompieri

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Un tir è precipitato da un cavalcavia sulla Strada Statale 162, in direzione Acerra, in provincia di Napoli, dopo aver sfondato il guard rail. Il terreno collinare ha ceduto. Il camion si è poi ribaltato su sé stesso, finendo rovesciato sul tettuccio. Il conducente originario del Napoletano è stato estratto vivo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverato. Sul posto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che si trovava di passaggio ed è intervenuto, assieme alla sua scorta, per prestare soccorso.

https://www.fanpage.it/napoli/tir-precipita-dal-cavalcavia-e-si-ribalta-conducente-ospedale/

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