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Un gatto che cercava di evitare la visita dal veterinario è stato salvato da una poltrona reclinabile a Overland Park.

Il Faro
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KANSAS CITY, Missouri — Un gatto che sperava di evitare la sua visita veterinaria annuale è stato soccorso dai paramedici dopo essere rimasto incastrato nella poltrona reclinabile del suo padrone.

Il gatto ha dato del filo da torcere ai vigili del fuoco di Overland Park, tentando di nascondersi dal suo padrone poco prima della visita veterinaria programmata.

Sembrava che stesse miagolando in cerca d’aiuto mentre un pompiere gli sorreggeva le zampe posteriori e un altro si prendeva cura di una zampa anteriore. Il gatto si aggrappò poi alla grata metallica con l’altra zampa, senza osare distogliere i suoi occhietti vispi dal cacciavite nella mano del pompiere.

I vigili del fuoco, con l’aiuto del servizio di controllo animali, hanno dovuto segare la sedia a metà per liberare il felino. La polizia ha assicurato che, una volta messo in salvo, il gatto è stato portato dal veterinario per la visita di controllo annuale.

https://nypost.com/2026/03/24/us-news/kansas-firefighters-rescue-chubby-cat-trapped-in-massive-recliner-while-trying-to-hide-from-the-vet

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