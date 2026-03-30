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Due incidenti distinti, accomunati però da una dinamica spettacolare e potenzialmente molto pericolosa: auto finite ruote all’aria. È successo tra San Donato e Peschiera Borromeo, lungo due assi viari tra i più trafficati della zona.

Un sinistro si è verificato nella serata di sabato 28 marzo, intorno alle 21, sulla Paullese all’altezza del Rossopomodoro, nel territorio di San Donato: per cause ancora in fase di accertamento, una vettura si è ribaltata al centro della carreggiata, paralizzando il traffico in direzione Peschiera. Due le persone coinvolte, un 19enne e un uomo di 56 anni, entrambi soccorsi e trasportati al Policlinico di Milano per accertamenti.

Il secondo incidente risale invece alla mattina precedente e si è verificato lungo la circonvallazione dell’Idroscalo, a Peschiera: qui una vettura con a bordo due giovani, una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, ha tamponato una Fiat Panda che procedeva nello stesso senso di marcia. L’impatto ha provocato la perdita di controllo del mezzo, che dopo una rotazione si è capovolto finendo la corsa a testa in giù. Anche in questo caso l’allarme è stato immediato e i soccorsi sono intervenuti rapidamente: i due ragazzi sono stati trasportati in ospedale a San Donato, ma senza riportare ferite gravi.

https://www.7giorni.info/cronaca/peschiera-borromeo/due-auto-ribaltate-tra-paullese-e-idroscalo-doppio-incidente-traffico-in-tilt.html