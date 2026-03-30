Il Sottosegretario Prisco in visita allo stand dei Vigili del Fuoco ad Agriumbria 2026

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VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Regionale VV.F. per l’Umbria e il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia hanno partecipato alla manifestazione Agriumbria 2026, in programma dal 27 al 29 marzo presso il quartiere fieristico di Bastia Umbra, con uno stand interamente dedicato alla prevenzione e al contrasto degli incendi di vegetazione e alle attività di antincendio boschivo (AIB).

In un contesto fortemente legato al territorio, all’agricoltura e alla gestione delle aree rurali la presenza dei Vigili del Fuoco assume un ruolo centrale per sensibilizzare operatori del settore e visitatori sull’importanza della prevenzione e dei comportamenti corretti per ridurre il rischio incendi. Presso lo stand il personale specializzato illustra le principali cause degli incendi di vegetazione, le tecniche operative utilizzate negli interventi di antincendio boschivo, le modalità di coordinamento con le componenti del sistema regionale, i mezzi e le attrezzature impiegati negli interventi AIB.

Nel corso della mattinata inaugurale, il Sottosegretario all’Interno, On. Emanuele Prisco, ha visitato lo stand insieme al direttore regionale, Valter Cirillo, e al comandante di Perugia, Rocco Mastroianni. Prisco si è brevemnte intrattenuto con il personale operativo, esprimendo vivo apprezzamento per la dedizione dimostrata nelle attività di prevenzione, soccorso e tutela del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’azione costante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella diffusione della cultura della sicurezza e del rispetto dell’ambiente, e nella valorizzazione della prevenzione quale elemento chiave per contenere l’insorgenza e la propagazione degli incendi boschivi.