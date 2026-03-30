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BRESCIA. Le fiamme e poi il fumo nel bosco, grosso incendio nella tarda serata di domenica 29 marzo a Corte Franca nel bresciano: tempestivo intervento dei vigili del fuoco ma il rogo divora oltre 5 mila metri di bosco.

L’allarme è scattato attorno alle 21.40 quando l’incendio, per cause ancora da accertare, è divampato all’altezza di via Verdi: sul posto sono state inviate più squadre di pompieri con diversi mezzi, tra cui l’autopompa a serbatoio e diversi moduli boschivi.

L‘intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa delle difficoltà di accesso all’area: prima che i pompieri riuscissero a domare le fiamme e a spegnere definitivamente il rogo, questo aveva già divorato oltre 5 mila metri quadri di territorio boschivo.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause scatenanti dell’incendio.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/le-fiamme-e-il-fumo-visibile-da-grande-distanza-devastante-incendio-e-massiccio-intervento-dei-vigili-del-fuoco-foto-il-rogo-divora-oltre-5-mila-metri-di-bosco