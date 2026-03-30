lunedì, Marzo 30, 2026
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Licata crolla palazzina disabitata | nessuno sotto le macerie

Il Faro
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Momenti di tensione a Licata dopo il crollo di una palazzina disabitata. Inizialmente si pensava che qualcuno fosse rimasto bloccato tra le macerie, invece, l’uomo che aveva fatto la segnalazione ha spiegato di aver solo fatto un ipotesi. Fortunatamente, nessuno è stato trovato tra i resti della palazzina

Grande lo spavento dopo ilcrollo di una intera palazzina a Licata, in provincia di Agrigento, dove la preoccupazione si faceva tagliente per la paura che un uomo potesse essere rimasto sotto le macerie.La segnalazione è partita da un extracomunitario,regolarmente sul territorio italiano, che aveva dichiarato di trovarsi all’interno dell’abitazione con altri due uomini e di non sapere dove si trovasse uno di loro.

https://www.ildifforme.it/cronaca/licata-crolla-palazzina-disabitata/

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