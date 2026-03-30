Parrocchia di Santa Barbara – partecipazione dell’AN.V.V.F alla celebrazione nella domenica deelle palme
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO
Domenica delle palme – Gesù entra nella città santa cavalcando un asino, adempiendo la profezia di Zaccaria, accolto dalla folla festante che agita rami di palma e stende mantelli, acclamandolo come Messia e Re con grida di “Osanna”.
Coome ogni anno l’Associazine Nazionale del Vigili del Fuoco dipartimentale non ha voluto mancare alla benedizione dll’ulivo ed alla cerimonia che ha ricordato l’ingresso di Gesù in Gerusaalemme.
Dopo la funzione religiosa, la processione attraverso alcune via del quartiere, é stata accompagnata dal vessillo dell’associazione, dagli Scaut e dai fedeli.