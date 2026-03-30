Spray al peperoncino in stazione, aria irrespirabile: vigili del fuoco in azione

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È stata una serata di tensione quella di sabato sera, 28 marzo 2026, per le persone che si trovavano alla stazione di Riva del Garda dove si è reso necessario allertare la Centrale unica di emergenza per la presenza di una sostanza tossica e urticante dispersa all’interno del locale. Improvvisamente, si legge in una nota, l’aria era diventata irrespirabile e si è reso necessario chiudere la struttura.

Immediatamente sono stati inviati sul posto i vigili del fuoco del paese, gli agenti della polizia locale e i carabinieri del Radiomobile. I primi si sono subito attivati per mettere in sicurezza la zona, mentre le forze dell’ordine hanno eseguito tutti i rilievi necessari a ricostruire i fatti.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che a provocare difficoltà respiratorie ai passanti era la presenza di uno spray al peperoncino disperso nello stabile.