lunedì, Marzo 30, 2026
Ultimo:
cronaca

Spray al peperoncino in stazione, aria irrespirabile: vigili del fuoco in azione

Il Faro
Spread the love

È stata una serata di tensione quella di sabato sera, 28 marzo 2026, per le persone che si trovavano alla stazione di Riva del Garda dove si è reso necessario allertare la Centrale unica di emergenza per la presenza di una sostanza tossica e urticante dispersa all’interno del locale. Improvvisamente, si legge in una nota, l’aria era diventata irrespirabile e si è reso necessario chiudere la struttura.

Immediatamente sono stati inviati sul posto i vigili del fuoco del paese, gli agenti della polizia locale e i carabinieri del Radiomobile. I primi si sono subito attivati per mettere in sicurezza la zona, mentre le forze dell’ordine hanno eseguito tutti i rilievi necessari a ricostruire i fatti.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che a provocare difficoltà respiratorie ai passanti era la presenza di uno spray al peperoncino disperso nello stabile.

https://www.trentotoday.it/cronaca/spray-peperoncino-stazione-interventi-riva-garda.html
© TrentoToday

Potrebbe anche interessarti

«Hanno sparato ad altezza uomo, sapevano di poter uccidere». Parla il capomissione della Ocean Viking dopo l’attacco della Guardia Costiera libica

Il Faro

VIDEO – La Destra israeliana rilancia:«Ricolonizzare Gaza si può»

Il Faro

Etiopia in guerra, bombardata anche l’Eritrea: le ragioni della crisi nel Tigray e i rischi di una possibile escalation

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *