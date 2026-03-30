lunedì, Marzo 30, 2026
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Vigili del fuoco

Varesotto: Domenica di fuoco, 10 roghi in poche ore

Il Faro
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Una domenica di super lavoro per i Vigili del Fuoco lombardi, alle prese con 10 incendi in altrettante zone delle province di Varese, Como, Lecco e Bergamo.
Non si registrano feriti né evacuazioni, nonostante le criticità dovute al forte vento, prezioso alleato delle fiamme.
Per quanto riguarda la nostra provincia i pompieri sono intervenuti a Somma Lombardo, per due roghi scoppiati a Coarezza e in via Colombo. Operazioni anche a Castelseprio e Caronno Pertusella.
Altri incendi sono stati affrontati nel comasco, a Dosso del Liro, Asso e Alzate Brianza; ma anche ad Ardesio, nella bergamasca, e a Colle Brianza, provincia di Lecco.

https://www.rete55.it/notizie/cronaca/varesotto-domenica-di-fuoco-10-roghi-in-poche-ore/

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