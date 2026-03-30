VIDEO -Canazei, i vigili del fuoco salvano una cerva terrorizzata.

Spread the love

Era finita su una tettoia di lamiera dalla quale non riusciva più a scendere la cerva liberata dai vigili del fuoco a Canazei nella frazione di Penia.

È accaduto nella mattina di lunedì 30 marzo, nella parte vecchia del paese. Gli inquilini della casa hanno sentito degli strani rumori provenienti dal tetto. In un primo momento hanno temuto che si trattasse di ladri. Quando hanno visto il povero animale hanno subito allertato i vigili del fuoco.

La cerva non riusciva a risalire sul tetto a causa del ghiaccio. Con un telo antiscivolo e qualche spinta i vigili del fuoco sono riusciti finalmente a far scendere l’animale dal tetto.

https://www.rainews.it/tgr/trento/video/2026/03/canazei-lintervento-dei-vigili-del-fuoco-per-salvare-una-cerva-terrorizzata-31d39959-bed2-4546-84bc-6f60477e8655.html