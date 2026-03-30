VIDEO – Frana nel Teramano, il drone in volo sopra Silvi: edifici sventrati e case in bilico

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Un grande movimento franoso sta provocando il crollo di diversi edifici a Silvi, in provincia di Teramo. La frana avanza e nelle ultime ore ci sono stati crolli di abitazioni. Altre case rischiano di collassare da un momento all’altro. Ecco le immagini realizzate con il drone.

Un grande movimento franoso sta provocando il crollo di diversi edifici a Silvi, in provincia di Teramo. La frana avanza e nelle ultime ore ci sono stati crolli di abitazioni. Altre case rischiano di collassare da un momento all’altro. Ecco le immagini realizzate con il drone. I b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi rinunci a curarsi? La rabbia popolare aumenterà Arrestato 17enne che progettava una strage neonazista come a Columbine: trovate istruzioni per fabbricare ordigni e armi chimiche Travolto da una valanga, italiano muore in Austria

https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/03/30/frana-silvi-teramano-case-crollate-news/8339837