lunedì, Marzo 30, 2026
Ultimo:
cronaca

VIDEO – Frana nel Teramano, il drone in volo sopra Silvi: edifici sventrati e case in bilico

Il Faro
Spread the love

Un grande movimento franoso sta provocando il crollo di diversi edifici a Silvi, in provincia di Teramo. La frana avanza e nelle ultime ore ci sono stati crolli di abitazioni. Altre case rischiano di collassare da un momento all’altro. Ecco le immagini realizzate con il drone.

Un grande movimento franoso sta provocando il crollo di diversi edifici a Silvi, in provincia di Teramo. La frana avanza e nelle ultime ore ci sono stati crolli di abitazioni. Altre case rischiano di collassare da un momento all’altro. Ecco le immagini realizzate con il drone. I b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi rinunci a curarsi? La rabbia popolare aumenterà Arrestato 17enne che progettava una strage neonazista come a Columbine: trovate istruzioni per fabbricare ordigni e armi chimiche Travolto da una valanga, italiano muore in Austria

https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/03/30/frana-silvi-teramano-case-crollate-news/8339837

Potrebbe anche interessarti

Camion in fiamme sull’autostrada

Il Faro

Arzignano: Red caduto nel torrente – salvato dai Vigili del Fuoco

Il Faro

Frana su di un’abitazione di Gorzone

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *