VIDEO – Incendio di un autoarticlato in A1 – impegnate sette squadre dei Vigili del Fuoco

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SASSO MARCONI (BO) – Dalle ore 13:45 di oggi 7 squadre dei vigili del fuoco del Comando di Bologna stanno intervenendo al km 209 dell’autostrada A1, in direzione sud, per l’incendio di un autoarticolato carico di materiale plastico.

Le fiamme sono state circoscritte e sono in corso le operazioni di bonifica degli ultimi focolai attivi.

Al momento il tratto autostradale interessato dall’evento risulta interdetto al traffico.