martedì, Marzo 31, 2026
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Anziano muore davanti al figlio mentre provano a domare un incendio scoppiato per le sterpaglie bruciate nel campo

Il Faro
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È morto davanti al figlio mentre cercavano di domare le fiamme scoppiate da un incendio innescatosi mentre bruciavano delle sterpaglie nel loro terreno. L’incidente è avvenuto lunedì 30 marzo, in località Sacca di Esine, nel Bergamasco. La vittima è un uomo di 92 anni, che ha perso la vita sotto gli occhi del figlio. L’allarme è scattato attorno alle 14.20. Come si legge su Brescia Today, sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco.

https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/anziano-muore-davanti-al-figlio-mentre-provano-a-domare-un-incendio-scoppiato-per-le-sterpaglie-bruciate-nel-campo-3776433/

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