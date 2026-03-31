Spread the love

È morto davanti al figlio mentre cercavano di domare le fiamme scoppiate da un incendio innescatosi mentre bruciavano delle sterpaglie nel loro terreno. L’incidente è avvenuto lunedì 30 marzo, in località Sacca di Esine, nel Bergamasco. La vittima è un uomo di 92 anni, che ha perso la vita sotto gli occhi del figlio. L’allarme è scattato attorno alle 14.20. Come si legge su Brescia Today, sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco.

https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/anziano-muore-davanti-al-figlio-mentre-provano-a-domare-un-incendio-scoppiato-per-le-sterpaglie-bruciate-nel-campo-3776433/