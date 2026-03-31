martedì, Marzo 31, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio all’interno del poligono di tiro di un’armeria.

Il Faro
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DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Lonato del Garda (BS) – Per cause in corso di accertamento, si è verificato un incendio all’interno del poligono di tiro di un’armeria.
Sul posto sono tempestivamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai Comandi di Brescia e Mantova, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.
Una persona è rimasta coinvolta dall’incendio. Presente personale sanitario per le operazioni di soccorso e assistenza.
Le operazioni sono in corso.

https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/anziano-muore-davanti-al-figlio-mentre-provano-a-domare-un-incendio-scoppiato-per-le-sterpaglie-bruciate-nel-campo-3776433/

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