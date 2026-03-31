Incendio nell’appartamento al terzo piano di uno stabile di 4 piani fuori terra.

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VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Nel pomeriggio di ieri la squadra operativa del distaccamento di vittoria e la autoscala dal comando provinciale sono i tervenute in via ho chi min 78 a comiso per un incendio che si sviluppata nell’appartamento al terzo piano di uno stabile di 4 piani fuori terra.

All’arrivo personale vvf ha notato una coppia di albanesi residenti nellimmobbile che avevano subito danni da ustioni e sono trasportati all’ospedale, personale vigilfuoco entrato nell’appartamento ha iniziato le operazioni di spegnimento evitando che l’incendio coinvolgesse altri appartamenti. Il calore ha causato il crollo di intonaci e pignatte, l’immobile è allo stato inagibile. Sul posto polizia locale e carabinieri di comiso oltre personale del 118