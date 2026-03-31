Muore soffocata da scatole e sacchetti accumulati per anni nel suo appartamento

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L’hanno trovata senza vita riversa sul pavimento, schiacciata dal peso della moltitudine di scatole e sacchetti acquistati nel tempo e accumulati in un appartamento trasformato in magazzino. Travolta dalle cose, nuove e non solo, acquistate e conservate ma che non le hanno lasciato scampo. Perché non è più riuscita ad alzarsi, nemmeno ad uscire da quel cumulo di sacchetti che le hanno tolto l’aria. E non è più stata in grado di respirare.

È morta così tre giorni fa una signora di 57 anni, una donna benestante, che aveva destinato uno degli appartamenti di proprietà, in centro città, ad accogliere tutto quanto acquistava.

Che lei avesse un appartamento diverso da quello in cui la coppia viveva era noto, ma a quanto pare solo lei vi aveva accesso. Poi anche attraverso indicazioni dei residenti che la conoscevano è stato individuato l’alloggio – che si trova all’interno di un condominio – sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco.

Hanno provato ad aprire la porta ma era bloccata dall’accumulo di scatole e oggetti. I vicini avevano infatti notato che per entrare lei si metteva di profilo utilizzando una minima parte dell’apertura.

Pian piano i soccorritori sono riusciti a liberare lo specchio della porta e quando sono entrati si sono trovati di fronte a un muro fatto di sacchetti, la maggior parte ancora chiusi come pacchi e pacchetti. Impossibile accedere alle altre tre stanze che compongono l’appartamento, la porta di una di queste era addirittura bloccata da un mobile per impedire che la quantità di oggetti contenuti nel locale sfondasse la porta.

I vigili del fuoco hanno proseguito a liberare i locali e ad un certo punto hanno notato una scarpa. Era nell’ingresso e uno dopo l’altro hanno tolto tutto quello che impediva di raggiungerla fino ad occupare l’intero pianerottolo e alla fine il corpo della donna è stato scoperto. La speranza di trovarla ancora viva è svanita quando hanno accertato che era lì. Immobile. Era prona sul pavimento, probabilmente era inciampata tirandosi dietro tutto quello che era accatastato in ingresso. Che l’ha imprigionata impedendole di trovare uno spiraglio anche solo per respirare. Non è riuscita nemmeno ad usare il telefono per chiedere aiuto. Acquisti effettuati per lo più on line, sulle piattaforme che garantiscono consegne a domicilio e prezzi accessibili. Pare che fosse consapevole del problema che la portava ad accumulare e a non buttare via niente e che avesse intenzione, almeno stando a quanto emerso, di iniziare a liberare quella casa trasformata in deposito. Non ci è riuscita.

https://www.larena.it/territorio-veronese/citta/muore-soffocata-sacchetti-comparti-accumulati-casa-centro-verona-1.12971084