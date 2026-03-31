martedì, Marzo 31, 2026
Ultimo:
cronaca

Un morto nel tamponamento a catena sulla FiPiLi a Montopoli

Il Faro
Spread the love

Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta dalle 9 all’altezza dell’uscita in direzione mare per l’incidente stradale.  Si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolte due autovetture, un furgone e un autoarticolato. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto dalle lamiere i feriti e li ha consegnati al personale sanitario.

Il personale medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso di una persona. È durata poi a lungo messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro e il luogo dell’intervento.

Attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Sul posto la Polizia Stradale, il 118 e Avr per il ripristino dell’arteria stradale.

https://corrieretoscano.it/pisa/primo-piano/un-morto-nel-tamponamento-a-catena-sulla-fipili-a-montopoli/

Potrebbe anche interessarti

Roma, incendio in un appartamento del centro: donna muore tentando di sfuggire alle fiamme, grave il marito

Il Faro

 INAIL – Condannata dalla Corte di Appello di Roma a riconoscere le malattie professionali da esposizio all’amianto di due ex lavoratori di COTRAL spa. e di ALITALIA SPA￼

Il Faro

Treviso, ragazza in bici travolta da un furgone: sbalzata nel fiume Botteniga, è gravissima

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *