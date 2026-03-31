Verona, incendio in appartamento: coinvolti quattro bambini e la madre.

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VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Nella serata del 30 marzo, intorno alle ore 23:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Verona, in via Murari Bra’, per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al primo piano di un fabbricato di 5 piani.

Le fiamme, originate da una lavastoviglie, sono state subito domate dalle squadre giunte dalla sede di Verona, che hanno anche provveduto a evacuare il fumo generato dalla combustione.

A causa dell’inalazione dei fumi, quattro bambini e la madre sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco.