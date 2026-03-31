martedì, Marzo 31, 2026
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VIDEO – Motore dell’aereo esplode pochi secondi dopo il decollo

Il Faro
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Un volo della Delta Air Lines ha preso fuoco pochi secondi dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Guarulhos a San Paolo, in Brasile, scatenando il panico tra i passeggeri a bordo. L’Airbus A330-323 era diretto ad Atlanta, negli Stati Uniti, quando è stata segnalata un’esplosione pochi istanti dopo la partenza, poco prima della mezzanotte di domenica.

Un video drammatico sembra mostrare detriti in fiamme che cadono dall’aereo e incendiano l’erba vicino alla pista, mentre le squadre di emergenza si precipitano sul posto. Il pilota ha lanciato un “Mayday” prima di invertire la rotta e effettuare un atterraggio di emergenza dopo che il velivolo aveva raggiunto circa 4.500 piedi di altitudine. I dati di tracciamento del volo hanno mostrato che il volo è durato poco più di nove minuti prima che il jet tornasse sano e salvo all’aeroporto. Secondo quanto riferito, a bordo dell’aereo c’erano circa 300 passeggeri al momento dell’incidente

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