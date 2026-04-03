Al Bambino Gesù, la ricerca che diventa cura, tra scienza e speranza

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All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù la scienza incontra la vita concreta dei pazienti. È qui – presso l’Auditorium Valerio Nobili di Roma – che giovedì 2 aprile si è tenuto l’evento conclusivo dell’iniziativa “Centro Nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci a RNA”, un progetto nato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che in pochi anni ha trasformato investimenti e ricerca in risultati tangibili per la medicina italiana.

Al centro dell’incontro, le terapie più avanzate, come le CAR-T e i farmaci a RNA, che stanno cambiando profondamente l’approccio a molte malattie. “Le cellule CAR-T rappresentano la frontiera più avanzata dell’immunoterapia”, sottolinea ai media vaticani il professor Franco Locatelli emato-oncologo pediatrico, Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2026-04/la-ricerca-che-diventa-cura-tra-scienza-e-speranza.html