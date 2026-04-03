Concluso il Corso Interprovinciale di Patente Nautica di Seconda Categoria

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VIGILI DEL FUOCO

Si è concluso oggi con successo il corso interprovinciale per il conseguimento della patente nautica di seconda categoria, un’attività formativa fondamentale per il personale dei Vigili del Fuoco.

Il corso, iniziato lo scorso 23 marzo, ha visto la partecipazione di 15 discenti provenienti dai comandi di Milano,Varese, Monza, Lodi, Lecco e Bergamo.

Le lezioni pratiche, elemento cruciale per la preparazione dei futuri conduttori dei mezzi nautici, si sono svolte nelle acque del Lago di Como, con base logistica presso la Lega Navale di Mandello Lario. Questo scenario ha permesso ai partecipanti di mettere in pratica le nozioni teoriche acquisite sulla cartografia, familiarizzando con le manovre e le procedure di sicurezza in ambiente acquatico, anche in orario notturno in conformità alla Circolare DCFORM n.43725 del 7.12.2022.

Il conseguimento della patente nautica di seconda categoria da parte del nuovo personale garantirà una maggiore efficacia negli interventi che richiedono l’utilizzo di imbarcazioni. La collaborazione tra i diversi comandi provinciali in questo corso sottolinea l’importanza della sinergia e della formazione continua del personale.