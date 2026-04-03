Il Papa: “Voler vincere uccidendo è una bestemmia”

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Col gesto della lavanda dei piedi Gesù purifica non solo la nostra immagine di Dio dalle idolatrie e dalle bestemmie che l’hanno sporcata ma purifica la nostra immagine dell’uomo, che si ritiene potente quando domina, che vuole vincere uccidendo chi gli è uguale, che si ritiene grande quando viene temuto”.



Così papa Leone nella messa in Coena domini, la celebrazione che apre i riti della Pasqua.

Un altro passaggio: “In un mondo conteso tra potenze che lo devastano” c’è “un popolo nuovo, non di vittime, ma di testimoni”, dice il Papa, che parla di “un’ora oscura della storia”. E ancora: “Così l’occupazione imperialistica del mondo è allora interrotta dall’interno, la violenza che fino a oggi si fa legge è smascherata”.

“Nella Chiesa non possono esserci logiche di dominio”

Il Papa, nella messa crismale del Giovedì Santo, richiama i tratti salienti della missione della Chiesa che non può rispondere a “logiche di dominio”. “L’amore è vero soltanto se disarmato”, ha detto.

“Ogni missione comincia da quel tipo di svuotamento in cui tutto rinasce. La nostra dignità di figli e figlie di Dio non può esserci tolta, né andare perduta, ma nemmeno gli affetti, i luoghi, le esperienze all’origine della nostra vita possono essere cancellati. Siamo eredi di tanto bene e insieme dei limiti di una storia – ha proseguito il Pontefice – in cui il Vangelo deve portare luce e salvezza, perdono e guarigione.

Così, non c’è missione senza riconciliazione con le nostre origini, coi doni e i limiti della formazione ricevuta; ma, allo stesso tempo, non c’è pace senza partenze, non c’è consapevolezza senza distacco, non c’è gioia senza rischio”.

E quindi la Chiesa deve sapere fare “i conti col passato senza venirne imprigionati: tutto si ritrova e si moltiplica se prima è lasciato andare, senza paura”.

“L’amore è vero soltanto se disarmato, ha bisogno di pochi ingombri, di nessuna ostentazione, custodisce delicatamente debolezza e nudità. Fatichiamo a buttarci in una missione così esposta, eppure non c’è ‘lieto annuncio ai poveri’ – ha sottolineato il Papa richiamando al versetto del Vangelo di Luca – se andiamo a loro coi segni del potere, né vi è autentica liberazione se non diventiamo liberi dal possesso”.

E allora un altro “segreto della missione cristiana” è “la legge dell’incontro. Sappiamo che nel corso della storia la missione è stata non di rado stravolta da logiche di dominio, del tutto estranee alla via di Gesù Cristo”.

https://www.rainews.it/articoli/2026/04/il-papa-viviamo-ora-oscura-della-storia-mondo-conteso-e-devastato–572bbe90-15e0-4fc2-9882-052aef6f8b14.html