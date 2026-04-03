Incendio del fienile di Banbridge, portate in salvo oltre 300 pecore.

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Un vasto incendio divampato in un fienile a Banbridge; sono state portate in salvo 300 pecore e 30 vitelli. L’incendio su Cascum Road è stato domato dopo che i vigili del fuoco hanno lottato per salvare gli animali, portandoli in salvo.

Un portavoce del Servizio antincendio e di soccorso dell’Irlanda del Nord (NIFRS) ha dichiarato: “I vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio di fieno di notevoli dimensioni in un capannone contenente circa 300 pecore e 30 vitelli. La squadra di soccorso per animali di grossa taglia del NIFRS ha portato tutti gli animali in salvo”.

https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/banbridge-hay-shed-blaze-which-saw-rescue-of-more-than-300-sheep-was-started-accidentally/a/145121006.html